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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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Tas aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue titas

Kale Nagusia 7 (herriaren amaieran)
Bidearen boadilla

979 81 07 76 edo 691 869 735

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo Gil Romero

Oharrak: Gosariak (3 euro), menuak (10 euro) eta afariak (10 euro) balio dute.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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