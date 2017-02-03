Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa
Kale Nagusia 7 (herriaren amaieran)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Tas aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
00
Kale Nagusia 7 (herriaren amaieran)
Bidearen boadilla
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo Gil Romero
Oharrak: Gosariak (3 euro), menuak (10 euro) eta afariak (10 euro) balio dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 14
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak