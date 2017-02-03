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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue Titas

Disponible sin conexión
6
42
Albergue titas

C/ Mayor 7 (al final del pueblo)
Boadilla del Camino

979 81 07 76 o 691 869 735

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pablo Gil Romero

Observaciones: Sirven desayunos (3 euros), menús (10 euros) y cenas (10 euros).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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