Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue The Last Stamp
Rúa do Preguntoiro, 10
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Cariño e Paula Verez
Observacións: O albergue ten un total de seis plantas distribuídas nunha planta inferior, planta baixa, primeira, segunda e terceira planta e baixo cuberta, ás cales se pode acceder por escaleira ou ascensor. Cada cama conta con luz personalizada, enchufe e un armario individual (de apertura con código numérico para maior seguridade.
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo