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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue The Last Stamp

Disponible sin conexión
158
31
Albergue the last stamp

Rúa do Preguntoiro, 10
Santiago de Compostela

981 56 35 25

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ana Cariño y Paula Verez

Observaciones: El albergue tiene un total de seis plantas distribuidas en una planta inferior, planta baja, primera, segunda y tercera planta y bajo cubierta, a las cuales se puede acceder por escalera o ascensor. Cada cama cuenta con luz personalizada, enchufe y un armario individual (de apertura con código numérico para mayor seguridad.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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