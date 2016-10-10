Albergue The Last Stamp
Rúa do Preguntoiro, 10
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ana Cariño y Paula Verez
Observaciones: El albergue tiene un total de seis plantas distribuidas en una planta inferior, planta baja, primera, segunda y tercera planta y bajo cubierta, a las cuales se puede acceder por escalera o ascensor. Cada cama cuenta con luz personalizada, enchufe y un armario individual (de apertura con código numérico para mayor seguridad.
Camino Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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