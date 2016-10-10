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Alberg The Last Stamp
Rúa do Preguntoiro, 10
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Afecte i Paula Verez
Observacions: L'alberg té un total de sis plantes distribuïdes en una planta inferior, planta baixa, primera, segona i tercera planta i sota coberta, a les quals es pot accedir per escala o ascensor. Cada llit compta amb llum personalitzada, endoll i un armari individual (d'obertura amb codi numèric per a major seguretat.
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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