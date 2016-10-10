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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg The Last Stamp

Disponible sense connexió
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Albergue the last stamp

Rúa do Preguntoiro, 10
Santiago de Compostel·la

981 56 35 25

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Afecte i Paula Verez

Observacions: L'alberg té un total de sis plantes distribuïdes en una planta inferior, planta baixa, primera, segona i tercera planta i sota coberta, a les quals es pot accedir per escala o ascensor. Cada llit compta amb llum personalitzada, endoll i un armari individual (d'obertura amb codi numèric per a major seguretat.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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