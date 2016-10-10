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The Last Stamp aterpetxea
Rúa do Galdeiro, 10
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Causa eta Paula Verez
Oharrak: Aterpetxeak sei solairu ditu, beheko solairu batean, beheko solairuan, lehen, bigarren eta hirugarren solairuetan eta teilatupean banatuta, eta horietara eskailera edo igogailuz sar daiteke. Ohe bakoitzak argi pertsonalizatua, entxufea eta banakako armairu bat ditu (segurtasun handiagoa izateko zenbakizko kodea duen irekitzekoa).
Bide frantsesa
Pedrouzotik Santiagorako etapa
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