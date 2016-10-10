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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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The Last Stamp aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
143
0
Albergue the last stamp

Rúa do Galdeiro, 10
Santiago

981 56 35 25

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Causa eta Paula Verez

Oharrak: Aterpetxeak sei solairu ditu, beheko solairu batean, beheko solairuan, lehen, bigarren eta hirugarren solairuetan eta teilatupean banatuta, eta horietara eskailera edo igogailuz sar daiteke. Ohe bakoitzak argi pertsonalizatua, entxufea eta banakako armairu bat ditu (segurtasun handiagoa izateko zenbakizko kodea duen irekitzekoa).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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