Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño
Rúa Dá Foz, 3 (Baixo)
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Albergue Sendasur
Dispoñible sen conexión
70
Rúa Dá Foz, 3 (Baixo)
O Porriño
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Jose González
Observacións: Check-in: a partir das 11 / Check-out: ata as 10
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui ao Porriño
km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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