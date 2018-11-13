Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño
Rúa Dona Foz, 3 (Baix)
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Alberg Sendasur
Disponible sense connexió
70
Rúa Dona Foz, 3 (Baix)
O Porriño
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose González
Observacions: Check-in: a partir de les 11 / Check-out: fins a les 10
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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