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Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

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Sendasur aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
7
0
Albergue sendasur

Rúa Da Foz, 3 (baxua)
O Porriño

886129569 - 604021743 kontu-saila

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Gonzalez

Oharrak: Check-in: 11:00etatik aurrera, eta 10:00ak arte

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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