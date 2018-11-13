Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Rúa Da Foz, 3 (baxua)
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Sendasur aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
70
Rúa Da Foz, 3 (baxua)
O Porriño
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Gonzalez
Oharrak: Check-in: 11:00etatik aurrera, eta 10:00ak arte
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