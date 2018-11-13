Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño
Rúa Da Foz, 3 (Bajo)
Albergue Sendasur
Disponible sin conexión
1010
Rúa Da Foz, 3 (Bajo)
O Porriño
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Jose González
Observaciones: Check-in: a partir de las 11 / Check-out: hasta las 10
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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