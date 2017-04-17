Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Avenida Quiroga Palacios, s/n, a uns 10 minutos a pé da Catedral de Santiago
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Albergue Seminario Menor A Asunción
Dispoñible sen conexión
1480
Avenida Quiroga Palacios, s/n, a uns 10 minutos a pé da Catedral de Santiago
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Hoteis Encantados, S.L.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Hoteis Encantados, S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de Hoteis Encantados, S.L.
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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