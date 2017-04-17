Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Avenida Quiroga Palacios, s/n, a unos 10 minutos a pie de la Catedral de Santiago
Albergue Seminario Menor La Asunción
Disponible sin conexión
19689
Avenida Quiroga Palacios, s/n, a unos 10 minutos a pie de la Catedral de Santiago
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Hoteles Encantados, S.L.
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hoteles Encantados, S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Personal de Hoteles Encantados, S.L.
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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