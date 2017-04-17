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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue Seminario Menor La Asunción

Disponible sin conexión
196
89
Albergue seminario menor

Avenida Quiroga Palacios, s/n, a unos 10 minutos a pie de la Catedral de Santiago
Santiago de Compostela

881 031 768

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Hoteles Encantados, S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hoteles Encantados, S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Personal de Hoteles Encantados, S.L.

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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