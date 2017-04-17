Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
Avinguda Quiroga Palacios, s/n, a uns 10 minuts a peu de la Catedral de Santiago
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Albergui Seminari Menor L'Asunción
Disponible sense connexió
1490
Avinguda Quiroga Palacios, s/n, a uns 10 minuts a peu de la Catedral de Santiago
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Hotels Encantats, S.L.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Hotels Encantats, S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal d'Hotels Encantats, S.L.
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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