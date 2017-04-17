Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Quiroga Palacios etorbidea, z/g, Santiago Katedraletik 10 minutura oinez
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La Asunción Mintegi Txikiko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1490
Quiroga Palacios etorbidea, z/g, Santiago Katedraletik 10 minutura oinez
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Hotel Encantados, S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Hotel Encantados, S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hotel Encantados, S.L.ko langileak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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