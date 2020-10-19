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Camiño do Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá

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ALBERGUE SAVIOR E PENSION SAVIOR

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Avenida de Calvo Sotelo , 11 e 15
Lorenzana

982121496 E 649837421

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Angeles Campos

Observacións: PENSION ABERTA TODO O ANO LINDEIRO CON ALBERGUEE-mails de contacto:[email protected]@ALBERGUESAVIOR.ES

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Ribadeo a Lourenzá Etapa 27

Etapa de Ribadeo a Lourenzá

km 29,5
Tempo 07H 20’
Dificultade media
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