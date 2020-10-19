Camiño do Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Avenida de Calvo Sotelo , 11 e 15
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ALBERGUE SAVIOR E PENSION SAVIOR
Dispoñible sen conexión
40
Avenida de Calvo Sotelo , 11 e 15
Lorenzana
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Angeles Campos
Observacións: PENSION ABERTA TODO O ANO LINDEIRO CON ALBERGUEE-mails de contacto:[email protected]@ALBERGUESAVIOR.ES
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Tempo 07H 20’
Dificultade media
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