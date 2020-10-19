Camí del Nord Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Avinguda de Calvo Sotelo , 11 i 15
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ALBERG SAVIOR I PENSION SAVIOR
Disponible sense connexió
70
Avinguda de Calvo Sotelo , 11 i 15
Lorenzana
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Angeles Campos
Observacions: PENSION OBERTA TOT L'ANY CONFRONTANT AMB ALBERGE-mails de contacte:[email protected]@ALBERGUESAVIOR.ES
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Temps 07H 20’
Dificultat mitjana
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