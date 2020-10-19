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Iparraldeko Bidea Ribadeotik Lourenzarako etapa

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SAVIOR ATERPETXEA ETA SAVIOR PENTSIOA

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Calvo Sotelo etorbidea, 11 eta 15
Lorenzana

982121496 eta 649837421

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angeles Campos

Oharrak: URTE OSOAN IREKITAKO PENTSIOA, ATERPETXEAREKIN MUGA EGITEN DUENA Harremanetarako helbide elektronikoak: ERRESERBAK@ATERPETXEAK. [email protected]

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Ribadeotik Lourenzarako etapa Etapa 27

Ribadeotik Lourenzarako etapa

km 29,5
Denbora 07H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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