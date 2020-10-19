Iparraldeko Bidea Ribadeotik Lourenzarako etapa
Calvo Sotelo etorbidea, 11 eta 15
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SAVIOR ATERPETXEA ETA SAVIOR PENTSIOA
Konexiorik gabe erabilgarri
40
Calvo Sotelo etorbidea, 11 eta 15
Lorenzana
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angeles Campos
Oharrak: URTE OSOAN IREKITAKO PENTSIOA, ATERPETXEAREKIN MUGA EGITEN DUENA Harremanetarako helbide elektronikoak: ERRESERBAK@ATERPETXEAK. [email protected]
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 27
Ribadeotik Lourenzarako etapa
km 29,5
Denbora 07H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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