Camino del Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Avenida de Calvo Sotelo , 11 y 15
ALBERGUE SAVIOR Y PENSION SAVIOR
Disponible sin conexión
550
Avenida de Calvo Sotelo , 11 y 15
Lorenzana
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Angeles Campos
Observaciones: PENSION ABIERTA TODO EL AÑO COLINDANTE CON ALBERGUE E-mails de contacto: [email protected] [email protected]
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Tiempo 07H 20’
Dificultad Media
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