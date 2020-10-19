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Camino del Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá

ALBERGUE SAVIOR Y PENSION SAVIOR

Disponible sin conexión
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Avenida de Calvo Sotelo , 11 y 15
Lorenzana

982121496 Y 649837421

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Angeles Campos

Observaciones: PENSION ABIERTA TODO EL AÑO COLINDANTE CON ALBERGUE E-mails de contacto: [email protected] [email protected]

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Ribadeo a Lourenzá Etapa 27

Etapa de Ribadeo a Lourenzá

km 29,5
Tiempo 07H 20’
Dificultad Media
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