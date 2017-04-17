Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Rúa do Valiño, 3
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Albergue Santo Santiago
Dispoñible sen conexión
8450
Rúa do Valiño, 3
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Alfredo
Observacións: Permítese pasar a noite todas as noites que se queira.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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