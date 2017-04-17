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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue Santo Santiago

Dispoñible sen conexión
845
0
Albergue santo santiago

Rúa do Valiño, 3
Santiago de Compostela

Reservas: 657 402 403

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Alfredo

Observacións: Permítese pasar a noite todas as noites que se queira.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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