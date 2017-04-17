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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue Santo Santiago

Disponible sin conexión
909
127
Albergue santo santiago

Rúa do Valiño, 3
Santiago de Compostela

Reservas: 657 402 403

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Alfredo

Observaciones: Se permite pernoctar todas las noches que se quiera.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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