Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúu do Valiño, 3
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Santiago aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
8430
Rúu do Valiño, 3
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alfredo
Oharrak: Gaua igarotzea onartzen da.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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