Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
Rúa do Valiño, 3
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Sant Santiago
Disponible sense connexió
8430
Rúa do Valiño, 3
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alfredo
Observacions: Es permet pernoctar totes les nits que es vulgui.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots