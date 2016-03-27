Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Santiago Apóstol

Dispoñible sen conexión
1360
0
Albergue santiago apostol logrono

C/ Ruavieja, 42
Logroño

941 25 69 76, 635 371 036

ruavieja42\gmail.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Juan Antonio Solanas

Observacións: Menú do peregrino (9,5 euros) e almorzos (2,5 euros). O albergue oferta servizo de podólogo e masaxista. Tratamento de pés, masaxe de pernas, pés e costas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías