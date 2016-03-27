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Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo

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Alberg Santiago Apòstol

Disponible sense connexió
1366
1
Albergue santiago apostol logrono

C/ Ruavieja, 42
Logronyo

941 25 69 76, 635 371 036

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan Antonio Solanas

Observacions: Menú del pelegrí (9,5 euros) i desdejunis (2,5 euros). L'alberg ofereix servei de podólogo i massatgista. Tractament de peus, massatge de cames, peus i esquena.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo Etapa 7

Etapa de Torres del Riu a Logronyo

km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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