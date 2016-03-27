Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo
C/ Ruavieja, 42
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Alberg Santiago Apòstol
Disponible sense connexió
13661
C/ Ruavieja, 42
Logronyo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan Antonio Solanas
Observacions: Menú del pelegrí (9,5 euros) i desdejunis (2,5 euros). L'alberg ofereix servei de podólogo i massatgista. Tractament de peus, massatge de cames, peus i esquena.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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