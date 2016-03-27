Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño
C/ Ruavieja, 42
Albergue Santiago Apóstol
Disponible sin conexión
139463
C/ Ruavieja, 42
Logroño
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Juan Antonio Solanas
Observaciones: Cena 13€, desayuno 4€ El albergue oferta servicio de podólogo y masajista. Tratamiento de pies, masaje de piernas, pies y espalda.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Río a Logroño
km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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