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Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Albergue Santiago Apóstol

Disponible sin conexión
1394
63
Albergue santiago apostol logrono

C/ Ruavieja, 42
Logroño

941 25 69 76, 635 371 036

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Juan Antonio Solanas

Observaciones: Cena 13€, desayuno 4€ El albergue oferta servicio de podólogo y masajista. Tratamiento de pies, masaje de piernas, pies y espalda.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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