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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Santiago Apostol aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1358
0
Albergue santiago apostol logrono

Ruavieja kalea, 42
Logroño

941 25 69 76, 635 371 036

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juan Antonio Solanas

Oharrak: Afaria 13€, gosaria 4€ Aterpetxeak podologo eta masajista zerbitzua eskaintzen du. Oinen tratamendua, hanka, oin eta bizkarreko masajea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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