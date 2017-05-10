Camiño Portugués
Rúa Telmo Bernárdez, 15
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Santiago Apóstolo
Dispoñible sen conexión
80
Rúa Telmo Bernárdez, 15
Redondela
Propiedade do albergue: Albergue Parroquial
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de Santiago Apóstolo de Redondela
Persoa encargada de atender o albergue: Joshua
Observacións:
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo