Camí Portuguès
Rúa Telmo Bernárdez, 15
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Santiago Apòstol
Disponible sense connexió
80
Rúa Telmo Bernárdez, 15
Redondela
Propietat de l'alberg: Alberg Parroquial
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Santiago Apòstol de Redondela
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Joshua
Observacions:
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots