Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela
Rúa Telmo Bernárdez, 15
Albergue Santiago Apóstol
Disponible sin conexión
222
Rúa Telmo Bernárdez, 15
Redondela
Propiedad del albergue: Albergue Parroquial
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Santiago Apóstol de Redondela
Persona encargada de atender el albergue: Joshua
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 2
Etapa de O Porriño a Redondela
km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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