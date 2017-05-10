Portugalgo Bidea
Rúa Telmo Bernárdez, 15
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Santiago Apostoluaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
80
Rúa Telmo Bernárdez, 15
Biribildu
Aterpetxearen jabegoa: Parrokiako aterpetxea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Biribiltzeko Santiago Apostoluaren parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Joshua
Oharrak:
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