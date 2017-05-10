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Portugalgo Bidea

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Santiago Apostoluaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue santiago apostol redondela

Rúa Telmo Bernárdez, 15
Biribildu

986 404 997

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Parrokiako aterpetxea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Biribiltzeko Santiago Apostoluaren parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Joshua

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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