Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
Rúa Real, 25
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Albergue Santiago Apóstolo
Dispoñible sen conexión
80
Rúa Real, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Valverde de Valdelacasa
Persoa encargada de atender o albergue: María da Cruz
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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