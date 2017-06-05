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Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Albergue Santiago Apóstolo

Dispoñible sen conexión
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Albergue santiago apostol

Rúa Real, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)

696 368 046, 923 16 50 50

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Valverde de Valdelacasa

Persoa encargada de atender o albergue: María da Cruz

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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