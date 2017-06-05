Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
Carrer Real, 25
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Alberg Santiago Apòstol
Disponible sense connexió
80
Carrer Real, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Valverde de Valdelacasa
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María de la Creu
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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