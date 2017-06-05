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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Alberg Santiago Apòstol

Disponible sense connexió
8
0
Albergue santiago apostol

Carrer Real, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)

696 368 046, 923 16 50 50

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Valverde de Valdelacasa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María de la Creu

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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