Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
Errege kalea, 25
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Santiago Apostol aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
80
Errege kalea, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valverde de Valdelacasako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria de la Cruz
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 16
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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