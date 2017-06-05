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Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

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Santiago Apostol aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue santiago apostol

Errege kalea, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)

696 368 046, 923 16 50

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valverde de Valdelacasako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria de la Cruz

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen Etapa 16

Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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