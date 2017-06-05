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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Albergue Santiago Apóstol

Disponible sin conexión
10
4
Albergue santiago apostol

Calle Real, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)

696 368 046, 923 16 50 50

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Valverde de Valdelacasa

Persona encargada de atender el albergue: María de la Cruz

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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