Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
Calle Real, 25
Albergue Santiago Apóstol
Disponible sin conexión
104
Calle Real, 25
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Valverde de Valdelacasa
Persona encargada de atender el albergue: María de la Cruz
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos