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Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Albergue Santiago Apostol

Dispoñible sen conexión
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08 albergue santiago apostol

Paraxe O Real, pasado a ponte románico tras unha forte subida de fronte
Ponte A Raíña (Navarra)

948 34 02 20, 660 70 12 46

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Carriedo

Observacións: Á parte das prazas en litera as habitacións paira 2 persoas son a 14 euros por persoa, 28 euros paira dous co baño compartido. Tamén teñen bungalows con capacidade paira 4-5-6 persoas a 15 euros por persoa. O menú custa 10 euros. Ten piscina.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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