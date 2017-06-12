Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
Paraxe O Real, pasado a ponte románico tras unha forte subida de fronte
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Albergue Santiago Apostol
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1070
Paraxe O Real, pasado a ponte románico tras unha forte subida de fronte
Ponte A Raíña (Navarra)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Carriedo
Observacións: Á parte das prazas en litera as habitacións paira 2 persoas son a 14 euros por persoa, 28 euros paira dous co baño compartido. Tamén teñen bungalows con capacidade paira 4-5-6 persoas a 15 euros por persoa. O menú custa 10 euros. Ten piscina.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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