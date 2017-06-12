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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Santiago Apostol aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
107
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08 albergue santiago apostol

El Real alderdia, fronteko igoera gogor baten ondoren zubi erromanikoa igaro ondoren
Gares (Nafarroa)

948 34 02 20, 660 70 12 46

alberguesantiagoapostol@hotmailol

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Carriedo

Oharrak: Literan dauden plazez gain, 2 pertsonarentzako gelak 14 eurokoak dira pertsonako, 28 eurokoak bainu partekatuarekin. Bungalowak ere badituzte, 4-5-6 lagunentzako lekua dutenak, 15 euro lagun bakoitzeko. Menuak 10 euro balio du. Igerilekua du.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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