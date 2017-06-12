Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
El Real alderdia, fronteko igoera gogor baten ondoren zubi erromanikoa igaro ondoren
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Santiago Apostol aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1070
El Real alderdia, fronteko igoera gogor baten ondoren zubi erromanikoa igaro ondoren
Gares (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Carriedo
Oharrak: Literan dauden plazez gain, 2 pertsonarentzako gelak 14 eurokoak dira pertsonako, 28 eurokoak bainu partekatuarekin. Bungalowak ere badituzte, 4-5-6 lagunentzako lekua dutenak, 15 euro lagun bakoitzeko. Menuak 10 euro balio du. Igerilekua du.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak