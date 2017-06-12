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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue Santiago Apostol

Disponible sin conexión
124
95
08 albergue santiago apostol

Paraje El Real, pasado el puente románico tras una fuerte subida de frente
Puente La Reina (Navarra)

948 34 02 20, 660 70 12 46

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Carriedo

Observaciones: Aparte de las plazas en litera las habitaciones para 2 personas son a 14 euros por persona, 28 euros para dos con el baño compartido. También tienen bungalows con capacidad para 4-5-6 personas a 15 euros por persona. El menú cuesta 10 euros. Tiene piscina.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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