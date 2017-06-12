Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Paraje El Real, pasado el puente románico tras una fuerte subida de frente
Albergue Santiago Apostol
Disponible sin conexión
12495
Paraje El Real, pasado el puente románico tras una fuerte subida de frente
Puente La Reina (Navarra)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: José Luis Carriedo
Observaciones: Aparte de las plazas en litera las habitaciones para 2 personas son a 14 euros por persona, 28 euros para dos con el baño compartido. También tienen bungalows con capacidad para 4-5-6 personas a 15 euros por persona. El menú cuesta 10 euros. Tiene piscina.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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