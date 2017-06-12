Albergue Santiago Apostol

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Carriedo

Observaciones: Aparte de las plazas en litera las habitaciones para 2 personas son a 14 euros por persona, 28 euros para dos con el baño compartido. También tienen bungalows con capacidad para 4-5-6 personas a 15 euros por persona. El menú cuesta 10 euros. Tiene piscina.