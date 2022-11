Alberg Santiago Apostol

Paratge El Real, passat el pont romànic després d'una forta pujada de front

Puente La Reina (Navarra) 948 34 02 20, 660 70 12 46 www.alberguesantiagoapostol.com

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Carriedo

Observacions: A part de les places en llitera les habitacions per a 2 persones són a 14 euros per persona, 28 euros per a dos amb el bany compartit. També tenen bungalows amb capacitat per a 4-5-6 persones a 15 euros per persona. El menú costa 10 euros. Té piscina.