Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Paratge El Real, passat el pont romànic després d'una forta pujada de front
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Alberg Santiago Apostol
Disponible sense connexió
1070
Paratge El Real, passat el pont romànic després d'una forta pujada de front
Puente La Reina (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Carriedo
Observacions: A part de les places en llitera les habitacions per a 2 persones són a 14 euros per persona, 28 euros per a dos amb el bany compartit. També tenen bungalows amb capacitat per a 4-5-6 persones a 15 euros per persona. El menú costa 10 euros. Té piscina.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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