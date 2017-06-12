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Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

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Alberg Santiago Apostol

Disponible sense connexió
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08 albergue santiago apostol

Paratge El Real, passat el pont romànic després d'una forta pujada de front
Puente La Reina (Navarra)

948 34 02 20, 660 70 12 46

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Carriedo

Observacions: A part de les places en llitera les habitacions per a 2 persones són a 14 euros per persona, 28 euros per a dos amb el bany compartit. També tenen bungalows amb capacitat per a 4-5-6 persones a 15 euros per persona. El menú costa 10 euros. Té piscina.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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