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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Albergue Santa Lucía de Olveiroa

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Albergue santa lucia de olveiroa

Olveiroa s/n, 15151
Olveiroa

683 19 07 67 - con whatsapp

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Propiedade e xestión particular

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Propiedade e xestión particular

Persoa encargada de atender o albergue: Fernando

Observacións: É unha casa antiga totalmente reformada. Pode albergar peregrinos con cabalo. Conta cunhas cuadras para iso. Non se expiden credenciais. Admítense mascotas, pero fose do albergue nunha zona cuberta. Adaptado para persoas con mobilidade reducida.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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