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Albergue Santa Lucía de Olveiroa
Olveiroa s/n, 15151
Olveiroa
Propiedade do albergue: Propiedade e xestión particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Propiedade e xestión particular
Persoa encargada de atender o albergue: Fernando
Observacións: É unha casa antiga totalmente reformada. Pode albergar peregrinos con cabalo. Conta cunhas cuadras para iso. Non se expiden credenciais. Admítense mascotas, pero fose do albergue nunha zona cuberta. Adaptado para persoas con mobilidade reducida.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Negreira a Olveiroa
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