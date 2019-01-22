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Santa Luzia Olveiroako aterpetxea
Olveiroa z/g, 15151
Olveiroa
Aterpetxearen jabegoa: Jabetza eta kudeaketa partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabetza eta kudeaketa partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando
Oharrak: Erabat eraberritutako etxe zaharra da. Zaldia duten erromesak har ditzake. Horretarako ukuiluak ditu. Ez da egiaztagiririk ematen. Maskotak onartzen dira, baina aterpetxetik kanpo, eremu estali batean. Mugikortasun urriko pertsonentzat egokitua.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Negreira a Olveiroa etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak