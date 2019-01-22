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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Santa Luzia Olveiroako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue santa lucia de olveiroa

Olveiroa z/g, 15151
Olveiroa

683 190767 - whatsapp

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Jabetza eta kudeaketa partikularra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabetza eta kudeaketa partikularra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando

Oharrak: Erabat eraberritutako etxe zaharra da. Zaldia duten erromesak har ditzake. Horretarako ukuiluak ditu. Ez da egiaztagiririk ematen. Maskotak onartzen dira, baina aterpetxetik kanpo, eremu estali batean. Mugikortasun urriko pertsonentzat egokitua.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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