Albergue Santa Lucía de Olveiroa

Propiedad del albergue: Propiedad y gestión particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Propiedad y gestión particular

Persona encargada de atender el albergue: Fernando

Observaciones: Es una casa antigua totalmente reformada. Puede albergar peregrinos con caballo. Cuenta con unas cuadras para ello. No se expiden credenciales. Se admiten mascotas, pero fuera del albergue en una zona cubierta. Adaptado para personas con movilidad reducida.