Albergue Santa Lucía de Olveiroa
Olveiroa s/n, 15151
Olveiroa
Propiedad del albergue: Propiedad y gestión particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Propiedad y gestión particular
Persona encargada de atender el albergue: Fernando
Observaciones: Es una casa antigua totalmente reformada. Puede albergar peregrinos con caballo. Cuenta con unas cuadras para ello. No se expiden credenciales. Se admiten mascotas, pero fuera del albergue en una zona cubierta. Adaptado para personas con movilidad reducida.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapa de Negreira a Olveiroa
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