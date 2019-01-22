Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Santa Lucía de Olveiroa

Disponible sin conexión
83
0
Albergue santa lucia de olveiroa

Olveiroa s/n, 15151
Olveiroa

683 19 07 67 - con whatsapp

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Propiedad y gestión particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Propiedad y gestión particular

Persona encargada de atender el albergue: Fernando

Observaciones: Es una casa antigua totalmente reformada. Puede albergar peregrinos con caballo. Cuenta con unas cuadras para ello. No se expiden credenciales. Se admiten mascotas, pero fuera del albergue en una zona cubierta. Adaptado para personas con movilidad reducida.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías