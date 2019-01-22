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Alberg Saint Lucia d'Olveiroa
Olveiroa s/n, 15151
Olveiroa
Propietat de l'alberg: Propietat i gestió particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Propietat i gestió particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando
Observacions: És una casa antiga totalment reformada. Pot albergar pelegrins amb cavall. Compta amb unes quadres per a això. No s'expedeixen credencials. S'admeten mascotes, però fora de l'alberg en una zona coberta. Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapa de Negreira a Olveiroa
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