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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Alberg Saint Lucia d'Olveiroa

Disponible sense connexió
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Albergue santa lucia de olveiroa

Olveiroa s/n, 15151
Olveiroa

683 19 07 67 - amb whatsapp

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Propietat i gestió particular

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Propietat i gestió particular

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando

Observacions: És una casa antiga totalment reformada. Pot albergar pelegrins amb cavall. Compta amb unes quadres per a això. No s'expedeixen credencials. S'admeten mascotes, però fora de l'alberg en una zona coberta. Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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