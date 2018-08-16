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Albergue Santa Fe
C/ Los Huertos, 2
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Myriam Janeth
Observacións: No bar do albergue sérvense almorzos, menús (incluído para vegetarianos) e ceas. Admítese o pago con cartón. Dispón de comida vegetariana.E-mails de contacto:[email protected]@baralberguesantafe.com
Camiño Francés
Etapa de Agés a Burgos
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