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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Albergue Santa Fe

Dispoñible sen conexión
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0
Albergue santa fe

C/ Los Huertos, 2
Cardeñuela Riopico (Burgos)

626 352 269, 947 56 07 22

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Myriam Janeth

Observacións: No bar do albergue sérvense almorzos, menús (incluído para vegetarianos) e ceas. Admítese o pago con cartón. Dispón de comida vegetariana.E-mails de contacto:[email protected]@baralberguesantafe.com

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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