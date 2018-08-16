Albergue Santa Fe

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Myriam Janeth

Observaciones: En el bar del albergue se sirven desayunos, menús (incluido para vegetarianos) y cenas. Se admite el pago con tarjeta. Dispone de comida vegetariana. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]