Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Los Huertos, 2
Albergue Santa Fe
Disponible sin conexión
3322
C/ Los Huertos, 2
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Myriam Janeth
Observaciones: En el bar del albergue se sirven desayunos, menús (incluido para vegetarianos) y cenas. Se admite el pago con tarjeta. Dispone de comida vegetariana. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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