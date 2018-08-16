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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue Santa Fe

Disponible sin conexión
33
22
Albergue santa fe

C/ Los Huertos, 2
Cardeñuela Riopico (Burgos)

626 352 269, 947 56 07 22

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Myriam Janeth

Observaciones: En el bar del albergue se sirven desayunos, menús (incluido para vegetarianos) y cenas. Se admite el pago con tarjeta. Dispone de comida vegetariana. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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