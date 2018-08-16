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Alberg Santa Fe
C/ Els Horts, 2
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Myriam Janeth
Observacions: En el bar de l'alberg se serveixen desdejunis, menús (inclòs per a vegetarians) i sopars. S'admet el pagament amb targeta. Disposa de menjar vegetarià.E-mails de contacte:[email protected]@baralberguesantafe.com
Camí Francès
Etapa d'Agés a Burgos
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