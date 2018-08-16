Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
Baratzeak kalea, 2
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Santa Fe aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
270
Baratzeak kalea, 2
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Myriam Janeth
Oharrak: Aterpetxeko tabernan gosariak, menuak (begetarianoak barne) eta afariak zerbitzatzen dira. Txartelarekin ordaintzea onartzen da. Janari begetarianoa du. Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] info@baralberguesantez. com
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