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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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Santa Fe aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
27
0
Albergue santa fe

Baratzeak kalea, 2
Cardeñuela Riopico (Burgos)

626 352 269, 947 56 07 22

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Myriam Janeth

Oharrak: Aterpetxeko tabernan gosariak, menuak (begetarianoak barne) eta afariak zerbitzatzen dira. Txartelarekin ordaintzea onartzen da. Janari begetarianoa du. Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] info@baralberguesantez. com

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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