Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
Na aldea de Vilar (1 km despois de Corcubión en dirección a Fisterra)
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Albergue San Roque
Dispoñible sen conexión
1100
Na aldea de Vilar (1 km despois de Corcubión en dirección a Fisterra)
Corcubión (A Coruña)
Propiedade do albergue: Concello
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Corcubión Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios que se van rotando cada quince días
Observacións: O uso de cociña é só para o hospitalero que se encarga de facer a cea e o almorzo para todos os peregrinos que pasan a noite no albergue.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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