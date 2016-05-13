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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Albergue San Roque

Dispoñible sen conexión
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01 albergue san roque

Na aldea de Vilar (1 km despois de Corcubión en dirección a Fisterra)
Corcubión (A Coruña)

679 460 942

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Corcubión Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios que se van rotando cada quince días

Observacións: O uso de cociña é só para o hospitalero que se encarga de facer a cea e o almorzo para todos os peregrinos que pasan a noite no albergue.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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