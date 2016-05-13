Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
En la aldea de Vilar (1 km después de Corcubión en dirección a Fisterra)
Albergue San Roque
Disponible sin conexión
12938
En la aldea de Vilar (1 km después de Corcubión en dirección a Fisterra)
Corcubión (A Coruña)
Propiedad del albergue: Concello de Corcubión
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se van rotando cada quince días
Observaciones: El uso de cocina es solo para el hospitalero que se encarga de hacer la cena y el desayuno para todos los peregrinos que pernoctan en el albergue.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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