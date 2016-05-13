Albergue San Roque

Propiedad del albergue: Concello de Corcubión

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se van rotando cada quince días

Observaciones: El uso de cocina es solo para el hospitalero que se encarga de hacer la cena y el desayuno para todos los peregrinos que pernoctan en el albergue.