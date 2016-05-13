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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Albergue San Roque

Disponible sin conexión
129
38
01 albergue san roque

En la aldea de Vilar (1 km después de Corcubión en dirección a Fisterra)
Corcubión (A Coruña)

679 460 942

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Concello de Corcubión

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios que se van rotando cada quince días

Observaciones: El uso de cocina es solo para el hospitalero que se encarga de hacer la cena y el desayuno para todos los peregrinos que pernoctan en el albergue.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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