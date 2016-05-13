Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra
En el llogaret de Vilar (1 km després de Corcubión en direcció a Fisterra)
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Alberg Sant Roque
Disponible sense connexió
1100
En el llogaret de Vilar (1 km després de Corcubión en direcció a Fisterra)
Corcubión (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Concello de Corcubión
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Gallega d'Amics del Camí de Santiago
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris que es van rotando cada quinze dies
Observacions: L'ús de cuina és solament per l'hospitalero que s'encarrega de fer el sopar i el desdejuni per a tots els pelegrins que pernocten en l'alberg.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa d'Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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