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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra

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Alberg Sant Roque

Disponible sense connexió
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01 albergue san roque

En el llogaret de Vilar (1 km després de Corcubión en direcció a Fisterra)
Corcubión (la Corunya)

679 460 942

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Concello de Corcubión

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Gallega d'Amics del Camí de Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris que es van rotando cada quinze dies

Observacions: L'ús de cuina és solament per l'hospitalero que s'encarrega de fer el sopar i el desdejuni per a tots els pelegrins que pernocten en l'alberg.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa d'Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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