Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
Vilar herrixkan (Corkuitonetik 1 km Fisterrarako norabidean)
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San Roke aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1110
Vilar herrixkan (Corkuitonetik 1 km Fisterrarako norabidean)
Korkuia (A Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Corcubion-en zeloa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Donejakue Bideko Lagunen Galiziako Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hamabost egunean behin txandakatzen diren borondatezko ospitaleak
Oharrak: Sukaldeko erabilera aterpetxean gaua igarotzen duten erromes guztientzat afaria eta gosaria egiteaz arduratzen den erietxerako bakarrik da.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 3
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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