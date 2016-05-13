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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

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San Roke aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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01 albergue san roque

Vilar herrixkan (Corkuitonetik 1 km Fisterrarako norabidean)
Korkuia (A Coruña)

679 460 942

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Corcubion-en zeloa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Donejakue Bideko Lagunen Galiziako Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hamabost egunean behin txandakatzen diren borondatezko ospitaleak

Oharrak: Sukaldeko erabilera aterpetxean gaua igarotzen duten erromes guztientzat afaria eta gosaria egiteaz arduratzen den erietxerako bakarrik da.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa Etapa 3

Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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